UFC: la increíble cifra millonaria que ganará Ronda Rousey en UFC 207

Gane o pierda en UFC 207, Ronda Rousey ganará una cifra millonaria esta noche en Las Vegas. La suma es de 3 millones de dólares, según señaló MMA Junkie, web especializada en UFC. El medio estadounidense obtuvo la lista de pagos divulgados de la Comisión Atlética del Estado de Nevada y pone a la popular Rowdy como la peleadora mejor pagada del MMA.

UFC 207 EN VIVO: Amanda Nunes vs Ronda Rousey VER EN DIRECTO desde Las Vegas

Ronda Rousey, con un récord de 12-1, excampeona Peso Gallo de UFC, busca recuperar el título cuando enfrente a la brasileña Amanda Nunes (13-4) en el evento principal de UFC 207, la última del año, que se realiza en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Los 3 millones de dólares anunciados para Ronda Rousey la vinculan con el récord del irlandés campeón Peso Ligero, Conor mcGregor, que estableció el mismo monto a principios de este año en UFC 202.

Por otro lado, cabe señalar que la campeona brasileña de UFC, Amanda Nunes, tendrá un monto de 100 mil dólares, y si gana puede ganar un extra.

Por otro lado, en la pelea coestelar de UFC 207, el campeón de Peso Gallo Dominick Cruz (22-1 MMA, 5-0 UFC) se enfrenta al rival Cody Garbrandt (10-0 MMA, 5-0 UFC). Cruz está programado para un pago plano de 350 mil dólares y Garbrandt obtiene 200 mil.

Cabe señalar que en las cifras publicadas no incluyen deducciones por artículos como seguros, licencias e impuestos. Además, las cifras no incluyen el dinero pagado por los patrocinadores, incluyendo el pago oficial del programa de apadrinamiento de UFC. También no incluyen ningún otro “vestuario” o bonos especiales discrecionales que la UFC paga a menudo.

Finalmente, tampoco incluyen los recortes de pago por visión que reciben algunos luchadores de nivel superior. En otras palabras, las cifras anteriores son simplemente salarios base reportados a la comisión y no reflejan paquetes de compensación completos para el evento.