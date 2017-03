UFC: Holly Holm y su abogado apelan al resultado de la pelea estelar de UFC 208

El sábado 11 UFC dio a conocer de manera oficial a la primera campeona Peso Pluma de la división femenina; sin embargo, todo se mantiene en polémica tras la decisión de Holly Holm. La peleadora estadounidense no está de acuerdo con los resultados de los jueces y no olvidó los dos golpes ilegales por parte de Germaine de Randamie en UFC 208. Esto hace que Holm y su abogado presenten un recurso para revisar la pelea de cinco asaltos.

Holly Holm habla de los golpes ilegales que ocurrieron al final del segundo y tercer asalto. En esas dos oportunidades, Germaine de Randamie conectó en el rostro de Holm después de sonar el campanazo. Como se recuerda, esto en UFC está totalmente prohibido y la apelación que hace la peleadora va en contra del árbitro Todd Anderson, que no separó a ambas luego de lo ocurrido.

Con la acción judicial en proceso, Holly Holm espera que el combate termine como “Sin Resultado” y una revancha frente la holandesa Germaine de Randamie.

Como se recuerda, el resultado oficial de la pelea fue una victoria para Germaine de Randamie por decisión unánime. La campeona holandesa se defendió en sus redes argumentando que no fue con mala intención y que está dispuesta darle una revancha a a Holly Holm para un próximo evento de UFC.

#ICYMI, Holly Holm most definitely is interested in a rematch with new champ Germaine de Randamie after #UFC208: https://t.co/8kfL45Fb7g pic.twitter.com/a7L4Uv4MNk

MMA