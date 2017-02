UFC: Holly Holm y Germaine de Randamie se vieron las caras previo a UFC 208

Holly Holm y Germaine de Randamie vieron por primera ver las caras previo a UFC 208, antes de pasar por el pesaje oficial. Ambas peleadores serán protagonistas el main event de este sábado en Nueva York por el nuevo título Peso Pluma de la división femenina.

Holly Holm se prepara para la pelea de su vida. Luego de haber perdido el título Peso Gallo ante Amanda Nunes, la peleadora estadounidense podría conseguir su segundo título en una división diferente ante Germaine de Randamie en el evento UFC 208 el próximo 11 de febrero en el octágono de Nueva York.

La semana decisiva llegó y finalmente este sábado 11 de febrero el mundo conocerá a la primera campeona de UFC del Peso Pluma en la división femenina. UFC 208 traerá consigo una cartelera exquisita de peleas increíbles, donde Holly Holm y Germaine de Randamie son protagonistas de la pelea estelar en Nueva York.

Mientras tanto en la pelea coestelar Anderson Silva volverá a la acción para enfrentarse a Derek Brunson en lo que promete ser una explosiva pelea. Junto con esto Jacare Souza volverá a competir, esto contra un oponente que pocos esperaban en Tim Boetsch.

cartelera principal de ufc 208 en nueva york

Cartelera Principal:

Holly Holm vs. Germaine de Randamie

Anderson Silva vs. Derek Brunson

Jacare Souza vs. Tim Boetsch

Jared Cannonier vs. Glover Teixeira

Jim Miller vs. Dustin Poirier

Preliminares:

Ian McCall vs. Jarred Brooks

Roan Carneiro vs. Ryan LaFlare

Randy Brown vs. Belal Muhammad

Wilson Reis vs. Ulka Sasaki

Marcin Tybura vs. Por determinar

Nik Lentz vs. Islam Makhachev

Rick Glenn vs. Phillipe Nover