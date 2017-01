UFC: Floyd Mayweather envía despectivo mensaje a Dana White

La guerra está declarada y la interminable saga entre Floyd Mayweather y Conor McGregor no tiene cuándo acabar. Ante tantas declaraciones de ambas partes, el exboxeador envió un mensaje despectivo al presidente de UFC, Dana White, que no querrá volver a recordar. “Recuerdo cuando solías llevar mis maletas”, señaló en entrevista.

La esperada pelea entre Conor McGregor, campeón Peso Ligero de UFC, y el multicampeón en diferentes divisiones, Floyd Mayweather, se hizo oficial desde que Dana White puso sobre la mesa la oferta de 25 millones de dólares, que por cierto, no fueron bien recibidos por el estadounidense.

Ante la propuesta del presidente de UFC, Floyd Mayweather llamó a Dana White “un comediante”, para realizar una oferta tan baja. Además, le recordó algo que no le gustará. “él era un jugador y no un jefe. Era un jefe pequeño. Los grandes patrones eran los Fertittas. Pero entonces los Fertitta decidieron vender el UFC, así que Dana White es sólo un empleado. No tengo nada en su contra, pero recuerdo cuando solías llevar mis maletas”, señaló.

Poco después de esa declaración, Dana White respondió en especie diciendo: “Conor ha estado alrededor por tres o cuatro años. Para que él piense que es una estrella mucho más grande que Conor no es verdad y no voy a pagarle más dinero que voy a pagar a mi chico. Todos sabemos que $ 25 millones no son cacahuates y él también”, señaló el presidente de UFC.

Los ingresos de la carrera de Floyd Mayweather se calculan en más de 700 millones de dólares. Su pelea de jubilación contra Andre Berto le compensó $ 32 millones, muy lejos de sus ganancias superiores de casi $ 250 millones por su pelea con Manny Pacquiao. Por otro lado, el mejor negocio de Conor McGregor fue ante Eddie Alvarez por $ 3 millones.

“Todo lo que tengo que decir es esto, ¿por qué cada vez que Conor McGregor sale y pelea, Dana White sigue siendo un empleado, pero Dana White gana más dinero que Conor McGregor cuando McGregor sale a pelear?”, finalizó.