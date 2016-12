UFC: Dominick Cruz y Cody Garbrant protagonizaron infartante careo

La pelea coestelar de la noche en UFC 207 será por el Título Peso Gallo. Se habla de Dominick Cruz, uno de los peleadores más completos que tiene la UFC, que defenderá su cinturón ante el poderoso Cody Garbrant, que viene de un récord increíble dentro del octágono.

UFC 207: Amanda Nunes vs Ronda Rousey EN VIVOONLINE desde Las Vegas

Ambos peleadores se vieron en el careo oficial y protagonizaron un intenso momento. Se dijeron de todo y estuvieron cerca de agarrarse a los golpes, sino fuera por Dana White, presidente de UFC, esto pudo haber terminado peor.

El viernes 30 de diciembre en la pelea co estelar de UFC 207, Dominick Cruz buscará la segunda defensa de su segundo reinado en las 135 libras ante Cody ‘No Love’ Garbrandt. La tercera pelea de campeonato en fila ante un producto del equipo de Faber, Team Alpha Male, y la séptima de su carrera.

Ante Cody Garbrandt, Dominick Cruz tendrá un duro reto. El campeón jamás ha enfrentado a alguien con el poder de No Love, quien no importa que tanto se alargue la pelea, siempre será una amenaza para terminar todo con un solo golpe.

“Cody no ha enfrentado a nadie del Top 5, está inflado, tiene una quijada bonita y débil, ¿cuántas veces te han hospitalizado por conmociones?” dijo Cruz en una entrevista simultánea con Garbrandt hace unas semanas durante el evento UFC Fight Night: VanZant vs Waterson, aludiendo a problemas que acarrea No Love desde sus días como boxeador.

creo oficial de ufc 2017

Dominick Cruz y Cody Garbrant protagonizaron un intenso careo oficial | Video: YouTube