UFC: el divertido baile de Valentina Shevchenko en el octágono

Valentina Shevchenko tuvo una presentación impecable en UFC, desde que pisó el octágono hasta el final. ‘Bullet’ apareció junto a su equipo técnico, acompañado de las banderas de Perú y Kirguistán, y tras ser presentada por Bruce Buffer, realizó un baile oriundo de su país, Kirguistán.

Con una gran participación de Valentina Shevchenko contra Julianna Peña, la representante peruana tendrá la gran oportunidad de pelear por el título Peso Gallo ante Amanda Nunes. Luego de someter a su rival con una palanca de brazo, ‘Bullet’ salió victoriosa en la pelea estelar de UFC Fight Night realizado en Denver.

Tras la victoria, Valentina Shevchenko se encontró cara a cara con la campeona Peso Gallo de UFC, Amanda Nunes, y se dijeron desafiantes mensajes. La empresa oficializará próximamente la fecha del enfrentamiento por el título.

“Vamos a hacerlo de nuevo, y yo voy a terminar este tiempo”, dijo Amanda Nunes. “Soy el campeón porque digo que soy el campeón. Voy a golpearte porque sé cómo te gane “.

“Ten cuidado con tus palabras, porque iré por ti” dijo Valentina Shevchenko, generando gran emoción ante el público de Denver. Esta noche se comprobó que ‘Bullet’ ya no puede ser simplemente consideraba un luchador de pie.

