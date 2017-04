UFC: Daniel Cormier baja medio kilo en dos minutos. ¿Cómo lo hizo?

Una de las peleas más esperadas de UFC sucederá este sábado 8 de abril en el KeyBank Center de Buffalo, New York. Por el título Semipesado Daniel Cormier volverá a verse cara a cara dentro del octágono ante Anthony Johnson, rival al que venció vía sumisión. El actual monarca tuvo problemas en el pesaje oficia, sin embargo, resolvió el problema en dos minutos. ¿Cómo lo hizo?

El peleador estadounidense Daniel Cormier (18-1), campeón de los pesos semipesado de la UFC, sufrió más de la cuenta para poder dar el pasaje para quedar habilitado para defender su título ante su compatriota Anthony Johnson (22-5) en el UCF 210.

La balanza debía marcar 205 libras, sin embargo, Daniel Cormier pesaba más de lo reglamentado. El peleador de UFC se vio en apuros y en su primer intento hizo 206.2 libras. Ante esto, el campeón se retiró a los vestuarios y regresó dos minutos después, para sorprender a todos con el peso correcto, tras perder 1,2 libras (0.5 kilos).

¿Cómo lo hizo? El director ejecutivo de la Comisión Atlético de Nevada, Tony Giardina, señaló: “¿Sostuvo la toalla en el segundo intento? No lo he visto. De todas formas, dio el peso correcto”, respondió ante la consulta de los medios de comunicación, según informó CBS Sports.

“¿Por qué querría hacer eso? No lo entiendo. No es algo que he hecho antes, así que no sé. Sólo quería asegurarme de no mostrar mi cuerpo”, explicó Daniel Cormier, campeón de UFC.

“Fue una locura, me pesé arriba y dije, ‘hombre, estoy bien, lo lograré”, comentó Daniel Cormier en FOX Sports 1. “Fue más difícil que lo normal, pero logramos hacerlo, la báscula estaba marcando diferente”.

