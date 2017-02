UFC: Dana White toma esta decisión para el Conor McGregor vs Floyd Mayweather

El campeón Peso Ligero de UFC, Conor McGregor, mantiene en mente que muy pronto peleará ante Floyd Mayweather. Esto lo confirmó hace dos semanas en una entrevista transmitida en Pague-Por Ver- el pasado 28 de enero. El irlandés mencionó que su pelea con el boxeador sucederá sin importar si el UFC lo permite. Sin embargo, Dana White salió al frente y puso las cosas claras.

“Sé que a Floyd le gusta decir que Dana White es mi jefe y que él decide. Claro que no. Nadie decide esto. Si ellos (el UFC) le permiten a la gente ir y participar en torneos de Jiu-Jitsu, entonces tampoco pueden evitar que yo compita en una pelea de Boxeo,” dijo el presidente de UFC.

Al presidente del UFC, Dana White, no le agradaron las palabras de Conor, y en una reciente entrevista aseguró que Conor McGregor jamás podrá enfrentar a Floyd a menos que el UFC le de vía libre para hacerlo. “No hemos hablado desde entonces.”

“Ustedes ya saben qué fue dicho y hecho, así son las cosas. (Conor) salió a decir, ‘Puedo hacerlo sin ellos.’ Les garantizo que no podrá hacerlo sin nosotros, y lo que he dicho es que ‘siempre he sido respetuoso hacia Conor y hacia las cosas que hace y todo lo demás,’ pero si él decide hacer eso, entonces sería un error enorme, y todos saben exactamente qué significa esto. No creo que deba decir algo más. Es todo.” finalizó Dana White.