UFC: Dana White confiesa cómo es su relación con Ronda Rousey

A pesar de haber perdido de manera humillante dos peleas consecutivamente, nadie puede negar que Ronda Rousey ha marcado un legado en UFC. Para Dana White, presidente de la promotora, ella sigue siendo una de las más grandes estrellas del deporte y contó en una entrevista son Sports Illustrated cómo es su relación con la excampeona Peso Gallo.

“Todo lo que me dijo que iba a hacer lo hizo. Trabajó su trasero por este deporte, por esta compañía, por las mujeres. Trabajó hasta los huesos. Jamás tuve a un peleador que trabajará la publicidad como ella lo hizo. Definitivamente hizo mucho dinero. Aun sí, a ella no le importa el dinero, su legado es lo que más le importa. Pero sabes que, no siempre puedes tenerlo todo. Aun así, seamos claro, ella construyó esta casa, en verdad lo hizo”, dijo Dana White, presidente de UFC.

Durante su reciente entrevista para Sports Illustrated, Dana White admitió que no ve a Ronda Rousey como la gallina de los huevos de oro, sino más bien como un ser humano con quien comparte una estrecha amistad.

“Me preocupo por ella más como un ser humano que como una peleadora. Aveces lees cada mierda como, ‘La UFC está en problemas porque perdió a su gallina de los huevos de oro’, ella no es eso. Es un ser humano, así como una gran amiga mía”, señaló Dana White.

“Ella sabe lo que quiere y lo que no quiere. Si el día de hoy me llama y me dice, ‘Se acabó, voy a retirarme’ yo simplemente le diré ‘Increíble, te apoyo, ya planearemos algo’. Y si me llama para pedirme tres peleas más, esa es una decisión que tomará por si sola”, finalizó.

Actualmente, Ronda Rousey ha bajado muchas posiciones en el ranking de UFC y la campeona es Amanda Nunes. Dana White confirmará en las próximas semanas cuándo la brasileña defenderá el campeonato ante Valentina Shevchenko.