UFC: Cub Swanson y Dooho Choi protagonizaron la mejor pelea de la noche

Cub Swanson vs Dooho Choi protagonizaron la mejor pelea de la noche en UFC 206. En un enfrentamiento que duró tres asaltos y parecía eterna, ambos demostraron su experiencia y jerarquía para soportar todos los golpes que recibieron en el rostro. Sin embargo, ganador hay uno solo y ese fue Swanson por decisión dividida.

Cub Swanson demostró que es un fuerte candidato al título Peso Pluma de UFC. En el primer asalto dominó las acciones y realizó buena combinación de golpes ante el coreano Choi. El asiático demostró que tiene corazón de hierro, y a pesar de ser superado, demostró su resistencia y se ganó el respeto de todo el público en el Air Canadá Center.

Anthony Pettis, peleador de UFC Peso Pluma, ya no peleará por el título interino Peso Pluma. “Showtime” se presentó en el pesaje oficial, pero no cumplió con las libras requeridas antes de su presentación, marcando 148 libras, tres por encima del límite de las 145. Por otro lado, su rival Max Holloway, marcó las 145 libras y dijo que no le importa el peso de Pettis “mientras lo metan a la jaula”.

Ante lo sucedido, el presidente de UFC Dana White, confirmó que Max Holloway todavía peleará por el título interino considerado campeón si triunfa. De esta manera, Anthony Pettis no tendrá la oportunidad y cederá el 20 por ciento de su pago a su oponente por no dar el pesaje oficial. Como se recuerda, esta no es la primera vez que un peleador no cumple con el requisito de la promotora, pues Travis Lutter tampoco dio la marca para pelear contra Anderson Silva en 2007.