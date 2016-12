UFC: Cris Cyborg rompe su silencio tras posible dopaje

Cris Cyborg pasa por un momento tenso luego que UFC lanzara un comunicado oficial, revelando que la peleadora brasileña habría roto el código antidopaje en una prueba sorpresa realizada fuera de competencia el pasado 5 de diciembre.

Dana White criticó la situación que pasa Cris Cyborg y cuestionó las últimas decisiones por la brasileña.

“Es un poco extraño. Primero que todo, estuve ofreciéndole todas esas peleas en las 145 libras. Con la primera pelea ella tenía 8 semanas para estar lista. En la segunda pelea tenía 11 semanas para prepararse, y la tercera simplemente la rechazó y pensé que era extraño que rechazara todas esas peleas. Ahora no es extraño”, agregó.

Por su parte, Cris Cyborg rompió su silencio y dejó un mensaje para todos sus seguidores.

La USADA me notificó hoy (ayer, 22 de diciembre) una posible violación derivada de una muestra fuera de la competencia que se recolectó el 5 de diciembre de 2016. USADA es un administrador independiente de la política antidopaje de UFC y será responsable de la revisión y cualquier sanción si se impone.

Se ha señalado a mi atención que mi reciente muestra contenía una sustancia prohibida conocida como Espironolactona. La sustancia es parte de un tratamiento terapéutico que me está siendo administrado por un médico que comenzó el 26 de setiembre y se supone que debe durar un período de no menos de 90 días, lo que requiere exámenes de sangre en la terminación.

Además del tratamiento administrado por el Dr. Ulyssea M Da CO Pinto (CRM-PR19062 / CRM-RJ 30150-9 / CRM SC 2740 / CRM -RO 2630). Me dio una suspensión médica, por eso no puedo entrar a ningún tipo de competencia, entrenamiento o prácticas de corte de peso durante el período de recuperación. Es por esas razones por las que rechacé la pelea de UFC el 11 de febrero de 2016 para el primer cinturón de 145 libras.

Estoy orgulloso de ser un miembro de USADA, y fue el primer luchador en completar 1 año de pruebas bajo los programas de USADA antes de competir en la competencia de UFC.

