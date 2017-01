UFC: Conor McGregor negó su particiáción en Game of Thrones

En las últimas semanas del 2016 se dio a conocer que Conor McGregor iba a participar de la nueva temporada de Game of Thrones; sin embargo, tanto fue la ‘pegada’ de la posible aparición del campeón de peso ligero de UFC en la serie que sus seguidores fueron los más emocionados.

Y como si fuera poco, Dana White, presidente de UFC, también entró en la especulación sobre la colaboración del peleador irlandés en Game of Thrones, pero fue el propio ‘The Notorious’ que terminó desmintiendo todo tipo de especulaciones.

Conor McGregor fue claro y contundente con sus declaraciones a ‘Good Times Network’ donde reconoció que jamás había escuchado información alguna sobre Game of Thrones.

“Escucha, ven a mí con la mierda que quiero oír. No estoy tratando de ser en el mundo del espectáculo, yo estoy tratando de ser en el negocio de lucha. Ven a mí con un número real de luchar de nuevo”, manifestó el campeón de UFC, dejando en claro que no formará parte del elenco de Game of Thrones.