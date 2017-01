UFC: la conmovedora historia de Cody Garbradnt y el niño Maddux

Cody Garbrandt tuvo una gran noche el 30 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El peleador de 25 años fue el retador y de una manera impecable venció a Dominick Cruz, quitándole el cinturón y convirtiéndose en el nuevo monarca Peso Gallo de UFC. Tras la premiación, un niño subió al octágono y lució el premio. ¿Quién era?

Él es Maddux, un niño al que unos años atrás Cody Garbrandt conoció en el hospital. Otro luchador que libraba una dura batalla, su lucha contra la leucemia. Con Cody aun siendo un luchador semi-amateur, ambos se hicieron una promesa. Maddux lucharía con todas sus fuerzas frente al cáncer, mientras que ‘No Love’ haría lo propio por conseguir el cinturón UFC.

A Maddux le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía sólo cinco años y tuvo que pasar por tres largos años de tratamiento. “Tuvo que tomar un gran cóctel de drogas y no tenía voluntad de vivir”, explica el padre. “Vivimos en Dennison, un pequeño pueblo de dos mil habitantes cerca de Cleveland. Había oído hablar de Cody, pero no lo conocíamos personalmente. Hasta que un día el luchador se puso en contacto con nosotros y dijo que quería saber más de Maddux… tan pronto como mi hijo salió del hospital, fue a visitarlo”.

En un momento en que el niño estaba al borde de tirar la toalla debido al duro tratamiento, Cody le llamó y le puso firme: “Estoy aquí trabajando duro y entrenando todos los días y creo que en un año o dos, mi tiempo llegará. Tienes que prometerme que seguirás tomando tus pastillas, el resultado final será la quimioterapia y vas a vencer al cáncer… y te prometo, te prometo de verdad, que voy a entrar en la UFC y el día que lo haga, estarás allí conmigo”.

Maddux ganó al cáncer por nocaut en 2014, año que Cody Garbrandt debutó en UFC. Desde entonces cada combate Maddux acompaña a Cody Garbrandt en su entrada a la jaula, y en la última cartelera del año de UFC, Cody Garbrandt pudo cumplir su promesa al ganar, dedicarle, y regalarle el cinturón. Y Maddux cumplió su promesa en ganarle a leucemia.

