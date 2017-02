UFC: Cody Garbrandt se hace nuevo tatuaje para celebrar su título

Cody Garbrandt nunca olvidará aquel 30 de diciembre cuando humilló al excampeón Dominick Cruz. El peleador de 25 años llegó al octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas y tuvo una impecable presentación para vencer por decisión unánime y convertirse en el nuevo campeón Peso Gallo de UFC.

Han pasado muchas semanas y el campeón de UFC decidió hacerse un nuevo tatuaje en el cuerpo conmemorando aquel 30 de diciembre cuando se convirtió en el nuevo monarca Peso Gallo. Cody Garbrandt publicó un video en Instagram y mostró al mundo el tatuaje que consiste en un cinturón, un corazón y una granada.

“He esperado desde que tenía 12 años por este momento. Ha sido un viaje increíble y le doy gracia a todos los que han sido parte de esto. No sería el campeón que soy, y también para él, quien estuvo diagnosticado con leucemia y pudo recuperarse y caminar al octágono conmigo. Esto lo hago por él”, señaló Cody Garbrandt.

“Yo crecí peleando en este ambiente, mucho respeto a Dominick Curz y todo su equipo. Es un buen peleador. Él es un campeón, tiene la cabeza muy fuerte, él era el mejor del mundo, ahora lo soy yo”, finalizó ‘No Love’ tras convertirse en campeón Peso Gallo de UFC.

Su nuevo tatuaje no ha pasado desapercibido en las redes. Muchos han criticado la calidad del mismo, pero para ‘No Love’: “Es una cuestión de lealtad.” El próximo rival de Cody Garbrandt será su ex compañero de equipo TJ Dillashaw. Ambos compartirán pantalla en la próxima edición del reality show: The Ultimate Fighter.