UFC: Cain Velasquez confirma una cirugía a pocos días de su pelea

Cain Velasquez será uno de los protagonistas para UFC 207. La promotora confirmó que tendrá una revancha ante Fabricio Werdum dentro de la cartelera principal que se realizará en Nevada; sin embargo, el peleador Peso Pesado confirmó que ha programado una cirugía de espalda el próximo 4 de enero, 5 días después de su pelea.

“La cirugía es básicamente una rasura al hueso para hacer darle un espacio a mi nervio ciático. Después de la última cirugía, el médico me dijo que podría estar sin dolor para siempre”, confirmó Cain Velasquez en una entrevista previo a UFC 207. “Pero sabiendo cómo entreno y lo que hago como luchador, el dolor podría venir. No sé en cuánto tiempo voy a sentirme bien”, agregó.

Como se recuerda, el excampeón de UFCCain Velasquez, fue intervenido a una cirugía a principios de 2016. El mexicano entró al quirófano por problemas en el nervio ciático, razón por la cual canceló su participación en la pelea contra Fabricio Werdum.

Ahora, UFC guardó una de las peleas más esperadas del año para el final, el 30 de diciembre UFC 207 será en Nevada y los seguidores podrán observar la revancha. Fabricio Werdum venció la última vez a Cain Velasquez en Ciudad de México y va por el golpe final para acabar con esta rivalidad.

Cain Velasquez tuvo que ser intervenido a una cirugía ortoscópica para remover fragmentos de hueso que estaban irritando el nervio ciático. Actualmente el peleador de UFC utiliza CBD, un compuesto que se encuentra en el cannabis y vio buenos resultados. “Es lo único que me permite seguir entrenando, y no estoy tomando un analgésico dañino para mi cuerpo que más tarde me pueda volver adicto”, aseveró.

Para resaltar, CBD no es una sustancia prohibida bajo el programa antidopaje de la UFC durante las pruebas fuera de competición. Cain Velasquez dijo que planea suspender el uso por lo menos una semana antes de la pelea, con el fin de permanecer en cumplimiento con el programa. También planea recibir una inyección de cortisona para ayudar con cualquier dolor.

UFC 207 está a pocos días de darse y todos están a la expectativa con lo que suceda en el octágono para la pelea Fabricio Werdum vs Cain Velasquez. Por otro lado, Ronda Rousey retorna después de más de un año y tendrá una nueva chance para convertirse en campeona ante Amanda Nunes.

