UFC: así luce Conor McGregor a pocos días de pelear con Floyd Mayweather

Este sábado por la noche, Las Vegas será escenario de la pelea más millonaria en la historia del boxeo. El campeón de UFC Conor McGregor, entrará en el T-Mobile Arena en Las Vegas a través de las cuerdas para un combate con el invicto del boxeo Floyd Mayweather. En Instagram el irlandés sorprendió a todos sus seguidores mostrando su condición física.

El campeón pego ligero de UFC, Conor McGregor, volvió a ser desafiante contra su próximo rival Floyd Mayweather. El irlandés, fiel a su estilo, continúa con el juego mental y lanzó una dura amenaza a pocos días para encontrarse en un ring de Las Vegas.

“Durante toda mi carrera siempre me dijeron, ‘No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello’. Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, es cuando sientes que más quieres hacerlo”, señaló Conor McGregor.

“(Floyd) hace sparring con chicos de 135 libras, ¿crees que soy un sujeto de 135 libras? Soy un gorila irlandés de 170 libras, le voy a arrancar la cabeza y jugaré fútbol con ella”, agregó el campeón de UFC.

Conor McGregor y Floyd Mayweather han promocionado en diferentes partes del mundo su pelea, un enfrentamiento que tendrá millones de dólares en ingresos para ambos.