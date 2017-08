UFC: así fue la reacción de Dana White y Daniel Cormier por el caso de Jon Jones

A pocos días para uno de los eventos más esperado en el deporte de contacto (Floyd Mayweather vs Conor McGregor), una noticia lamentable llegó desde las USADA tras el dopaje de Jon Jones. El actual campeón Semi Pesado de UFC violó la Política Antidoping después del pesaje de Jones el 28 de julio de 2017, tras encontrarle esteroides, según publicó TMZ Sports.

Poco después de las noticias, que fue informado por primera vez por TMZ Sports, el UFC emitió la siguiente declaración. “La organización UFC fue notificada hoy (martes) que la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA) ha informado a Jon Jones de una posible violación de la Política Antidopaje derivada de una muestra de la competencia recogida después de su pesaje el 28 de julio de 2017.

El administrador independiente de la Política Antidopaje de la UFC, manejará la gestión de resultados y la adjudicación apropiada de este caso que involucra a Jon Jones, en relación con la Política Antidopaje de la UFC y la futura participación en la empresa.

Bajo la Política Antidopaje de la UFC, hay un proceso legal completo y justo que se otorga a todos los atletas antes de que se impongan las sanciones. La Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) también mantiene la jurisdicción sobre este asunto ya que la recolección de muestras se realizó el día anterior a la pelea de Jones en UFC 214 en Anaheim, CA y USADA trabajará para asegurar que el CSAC tenga la información necesaria para determinar su Juicio apropiado de la posible violación de los derechos antidopaje de Jones.

El presidente de UFC lamentó lo sucedido, y en una frase no encuentra palabra para expresar el caso de Jon Jones.

.@DanaWhite: "I don't know what to say. I always know what to say. I don't know what to say… We have until it plays out with USADA."

UFC