UFC: así fue el careo oficial entre BJ Penn vs Yair Rodríguez

Este sábado UFC realizó los pesajes oficiales para el evento UFC Fight Night 103 el cual se llevará a cabo el domingo en la ciudad de Phoenix, Arizona. BJ Penn retornará al octágono luego de tres años y enfrentará a la estrella mexicana Yair Rodríguez. Ambos se vieron frente a frente en el careo oficial.

UFC Fight Night Phoenix está estelarizado por la estrella mexicana Yair “Pantera” Rodríguez contra la leyenda BJ Penn, en combate de peso pluma. En la co-estelar del evento, los pesos ligeros, el veterano Joe Lauzon se enfrenta al polaco Marcin Held.

cartelera estelar de UFC Fight Night 103

Yair Rodriguez (145) vs. BJ Penn (146)

Joe Lauzon (155) vs. Marcin Held (156)

Court McGee (170) vs. Ben Saunders (170)

John Moraga (126) vs. Sergio Pettis (125)

cartelera preliminar de UFC Fight Night 103

Frankie Saenz (135) vs. Augusto Mendes (135)

Oleksiy Oliynyk (242) vs. Viktor Pesta (239)

Alex White (155) vs. Tony Martin (155)

Walt Harris (254) vs. Chase Sherman (246)

preliminares de UFC Fight Night 103

Jocelyn Jones-Lybarger (115) vs. Nina Ansaroff (116)

Devin Powell (155) vs. Drakkar Klose (156)

Joachim Christensen (205) vs. Bojan Mihajlovic (205)

Dmitrii Smoliakov (257) vs. Cyril Asker (248)