UFC: Amanda Nunes se pronunció tras cancelación de pelea con Valentina Shevchenko

Después de muchas horas y con la confirmación que la pelea entre Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko no va en el main card de UFC 213, la brasileña se pronunció en Twitter y dejó un mensaje a todos sus seguidores. “Disculpas a todos mis fanáticos. La pelea será reprogramada y volveré al 100%”, señaló.

UFC 213 sufrió un drástico cambio en las últimas horas con la retirada de Amanda Nunes, quien no se encontraba en condiciones para pelear contra Valentina Shevchenko por el título Peso Gallo de UFC. El presidente de la empresa, Dana White, declaró tras lo sucedido a Sport Center y dejó mal parada a la brasileña.

Sorry to all my true fans. The fight will be rescheduled and I will be back at 100%. Essa luta vai ser remarcada e estarei 100% pic.twitter.com/8WEttqMUgM