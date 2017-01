UFC: Amanda Nunes quiere hacer historia y hace increíble pedido

Amanda Nunes dejó un mensaje en redes sociales y sorprendió a todos con un pedido a UFC. La vigente campeona Peso Gallo quiere convertirse en la segunda peleadores en tener dos cinturones, esto tan pronto como en su próxima pelea. “Estoy lista para hacer historia. Quiero a la ganadora de esta pelea”, señaló.

Amanda Nunes publicó la imagen de la cartelera principal de UFC 208, donde Holly Holm y Germaine de Randamie harán historia para conocer a la nueva campeona Peso Pluma de la división femenina. Amanda Nunes está dispuesta a subir algunos libras más y de esta manera pelear ante la campeona de esta división.

Luego de vencer de manera magistral, en 34 segundos y vía TKO, a Ronda Rousey, Amanda Nunes empieza a tener una visión más grande y hace un pedido a UFC. La brasileña quiere realizar la misma hazaña que hizo Conor McGregor, teniendo el cinturón Peso Pluma y Ligero da la empresa.

Como se recuerda Holly Holm y Germaine de Randamie se verán las frente a frente en la ciudad de Brooklyn el próximo 11 de febrero en la pelea estelar de UFC 208. Sin duda, gane quien gane, UFC sabe que Amanda Nunes generará gran dinero para la división.

Por otro lado, se sabe que el 18 de enero Valentina Shevchenko y Julianna Peña se enfrenten en una pelea de cinco asaltos que planea determinar a la próxima oponente de Amanda Nunes, por lo que lo más posible es que esta sea la siguiente pelea de la campeona.