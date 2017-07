UFC: “Amanda Nunes no quiso pelear, los doctores dijeron que estaba bien”

UFC 213 sufrió un drástico cambio en las últimas horas con la retirada de Amanda Nunes, quien no se encontraba en condiciones para pelear contra Valentina Shevchenko por el título Peso Gallo de UFC. El presidente de la empresa, Dana White, declaró tras lo sucedido a Sport Center y dejó mal parada a la brasileña.

“Ayer no se sentía bien, así que la llevamos al hospital”, dijo White en SportsCenter. “El doctor hizo una evaluación entera y dijo que estaba medicamente bien para pelear. Luego fue al pesaje ceremonial y se fue a casa anoche”, señaló Dana White.

“Esta mañana, (Nunes), llamó otra vez y dijo que no se sentía bien. Así que la trajeron de nuevo (al hospital) y comenzaron a hacerle exámenes y dijo que no quería pelear… que no se sentía bien y que no quería pelear. Los médicos le autorizaron pelear, la revisaron y todo estaba bien, pero dijo que no se sentía bien”, agregó.

Inmediatamente después de la pelea, la campeona Peso Mosca de UFC, Joanna Jędrzejczyk, llamó a Dana White y alzó la mano para enfrentar a Shevchenko, con menos de 8 horas de notificación.

Finalmente, Valentina Shevchenko no estará presente en UFC 213. El cubano Yoel Romero y Robert Whittaker fue movido para la pelea estelar de un día bastante ajetreado para UFC.

el mensaje de Valentina Shevchenko