UFC: Amanda Nunes habla tras no luchar ante Valentina Shevchenko

A medio mundo sorprendió el último sábado Amanda Nunes al no presentarse ante Valentina Shevchenko y no defender el Campeonato Mundial de Peso Gallo de la UFC.

La luchadora brasileña no se había pronunciado, pero este domingo por la tarde dio su versión de los hechos y aseguró que desistió del combate por razones estrictamente médicas.

“Todo el mundo está esperando escuchar mi versión. Tengo sinusitis crónica, he luchado así antes, pero esta vez ni siquiera podía respirar. En el pesaje, sentí que me faltaba el aliento. No quise arriesgarme a sufrir un golpe en la cabeza con la presión que la sinusitis me ocasionaba”, escribió Amanda Nunes en sus redes sociales.

Eso sí, Nunes indicó que la pelea viene siendo observada por las autoridades para que sea reprogramada y qie quiere enfrentar a Valentina Shevchenko a como de lugar.

“La pelea se va reprogramar, sigo queriendo este combate y deseo enfrentarme a esta retadora”, continuó en su publicación.