UFC: Amanda Nunes confiesa la gran incomodidad de pelear con Ronda Rousey

Cuando Holly Holm venció por nocaut a Ronda Rousey hace más de un año, sacuió al mundo de UFC. Rousey era la estrella más grande e invencible que tenía este deporte y la pérdida la envió en un lugar desconocido que se prolongó por mucho tiempo. Muchos se preguntaban si volvería a pelear, sin embargo “Rowdy” se establecerá para dar un paso hacia adelante y de esta manera recuperar lo que perdió en 2015 ante Amanda Nunes.

Amanda Nunes vs Ronda Rousey: mira EN VIVOONLINE el evento de UFC 207

Desde el 16 de noviembre de 2015 hasta hoy las cosas son muy diferentes en UFC. Antes de la derrota de Ronda Rousey, la norteamericana era la imagen del deporte MMA, pero luego evitó todos los focos, dando entrevistas muy limitadas donde ella fue muy franca y contó sobre la depresión y los pensamientos suicidas que llenaban su mente. Luego de Ronda han pasado 3 mujeres más a levantar el cinturón Peso Gallo. Esta vez Amanda Nunes es la monarca de la división y está segura que defenderá el título; sin embargo, dejó en claro una cosa que lo incomoda.

“No sé qué le pasa a esta chica (Ronda Rousey), voy a ser sincero contigo…”, señaló Amanda Nunes. “Si ella quiere jugar de esta manera conmigo, está jugando con la persona equivocada. Estoy muy concentrada y sé cómo voy a detenerla”, señaló la campeona de UFC en entrevista con MMA fighting.

“Es bueno para mí. No me gusta hacer muchas entrevistas. Me gusta entrenar y luego paso en la jaula y hago mi trabajo. Esto es lo que me gusta hacer. Estoy bien. Es bueno para mí si Ronda Rousey no está haciendo nada. Puedo descansar y centrarme en mi entrenamiento y perder peso y eso es todo”, agregó.

Como se recuerda, Amanda Nunes ganó el título Peso Gallo a Miesha Tate en UFC 200 por sumisión. Después, Julianna Peña era una fuerte candidata para pelear por el cinturón, pero la brasileña tenía ojos para una sola mujer: Ronda Rousey.

“Creo que los medios de comunicación me hicieron un favor. Creo que UFC me obligó (a pelear con Ronda Rousey) y dije sí. A ellos les encanta Ronda Rousey, ¿qué voy a hacer? Le patearé el culo. Lo haré”, aseveró.

UFC 207 será uno de los eventos más grande del año y Dana White esperó el momento exacto para el retorno de Ronda Rousey. Sin duda, los premios serán muy altos y Amanda Nunes sabe lo que significa este enfrentamiento en el T-Mobile de Las Vegas.

“Esto es lo que le dije a Dana White. Quiero luchar contra alguien que hace que mis defensas de título sean grandes. Quiero ser el evento principal, esto es lo que quiero hacer. Mi próxima defensa del título es enorme, tenía que estar contra Ronda Rousey porque Ronda Rousey. Ella es el nombre en esta división y sólo ella va a hacer esto posible. Lo que quieran hacer con esta promoción pueden hacerlo, pero al final del día soy la mejor, soy la campeona, tengo el cinturón, voy a mantener el cinturón “, finalizó.