UFC: Amanda Nunea golpea a Valentina Shevchenko en careo previo a UFC 213

La pelea del año en la división femenina empieza a tomar forma tras confirmarse que se verán las caras en UFC 213. La campeona Amanda Nunes defenderá nuevamente su título Peso Pluma ante la peruana Valentina Shevchenko el próximo 8 de julio. Ambas peleadores se vieron en un careo que terminó en un incidente.

Provocadora como siempre, Amanda Nunes llegó a golpear a Valentina Shevchenko cuando se vieron cara a cara. Esto fue detenido por los organizadores del evento de UFC. Por otro lado, la representante peruana tomó la calma ante la situación.

Cabe señalar que ambas protagonizarán la pelea coestelar de UFC 213, que tendrá como plato de fondo el Cody Garbrandt vs. TJ Dillashaw por el Título Peso Gallo.

Valentina Shevchenko y Amanda Nunes estuvieron en la conferencia de prensa del UFC este viernes, allí tuvieron que ser separadas debido a que la Campeona puso el puño en la cara de su rival.

“Ella me tocó primero. No se suponía que (Valentina) me tocara. No hay razón para que me toque el rostro. Chicos, ustedes no la vieron porque mi espalda estaba en esa posición y (Valentina) me tocó primero e hizo que esa fuera mi reacción”, señaló Amanda Nunes.

“No la respeto en lo absoluto. Le dije a Sean (Shelby) que ella me tocó primero”, agregó la campeona de UFC.

Por otro lado, Valentina Shevchenko también se refirió a la situación vivida en la conferencia. “(Nunes) tiene miedo. Tiene miedo de esta pelea, por eso es que actúa como loca y como he dicho antes, (Amanda) siente que va a mantener ese cinturón durante dos meses más y nada más. Por eso es que actúa de esa manera”.

El incidente podrás verlo desde el minuo 3:10