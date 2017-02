UFC 208: Ryan Laflare vence a Roan Carneiro por decisión unánime

UFC 208 dio inicio en Nueva York y Ryan Laflare y Roan Carneiro se encargaron de abrir el telón en la cartelera preliminar. Por decisión de los jueces, Laflare venció por decisión unánime en una pelea por tres asaltos.

La combinación de golpes de Ryan Laflare fueron fundamentales para ganar los asaltos. En una pelea que tuvo muchos momentos en el suelo, Laflare se mostró sólido y técnico para responder ante los ataques de Carneiro. En el último round, a pesar que terminó con el pómulo roto, Carneiro apretó, pero no fue suficiente para revertir los resultados.

La incertidumbre fue hasta el final luego de conocerse los resultados finales en la pelea preliminar de UFC 208.

“Gracias. He trabajado toda mi vida para estar aquí. Yo quería asegurar la victoria y Carneiro ha sido un oponente muy duro”, dijo el ganador.

