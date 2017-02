UFC 208: Jacaré Souza y la terrible kimura para finalizar a Tim Boetsch

Jacaré Souza siempre ha sido un peleador espectacular y con popularidad. A pesar de ser visitante, el brasileño tuvo el público a su favor y consiguió la victoria por sumisión en el primer asalto ante Tim Boetsch en UFC 208. De esta manera Ronaldo sigue escalando en el ranking Peso Medio y es un fuerte candidato por el título.

Jacaré Souza aprovechó la primera patada de Tim Boetsch para el derribo e inmediatamente aplicar una palanca de brazo para que el estadounidense se rinda. El brasileño aplicó una pelea muy inteligente y el kimura fue fundamental para terminar con los brazos en alto.

“Nueva York los amo. Estoy contento con la victoria y estoy en línea para pelear por el título. Mientras más tiempo espero, estaré más entrenado y preparado. Yo puedo luchar con quien sea y puedo ganarlo”, dijo Jacaré Souza tras su victoria.

Ground game on an entirely different level! #UFC208 pic.twitter.com/jMqGlJACCi