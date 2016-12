UFC 207 EN VIVO: Amanda Nunes vs Ronda Rousey cobertura y resultados

Amanda Nunes vs Ronda Rousey serán protagonistas de la pelea estelar en UFC 207, la última cartelera del año realizado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Sigue EN VIVO la cobertura completa de todas las peleas esta noche en UFC Network, canal 795 (Movistar). Serán 10 peleas intensas donde millones de personas serán testigos de un evento espectacular.

Luego de 13 meses de ausencia, Ronda Rousey volverá a pisar un octágono por primera vez como retadora. La peleadora norteamericana tiene la consigna de salir con el cinturón Peso Gallo; sin embargo, al frente tendrá a la brasileña Amanda Nunes, vigente campeona de UFC, que viene haciendo las cosas bien y llegó hasta el primer escalón venciendo con autoridad a todas sus rivales.

Amanda Nunes escaló todos los peldaños posibles en la división Peso Gallo para convertirse en al monarca de UFC. Venció a Shayna Baszler por TKO. Más adelante sorprendió a Sara McMann por sumisión. Luego, Valentina Shevchenko fue la pelea más difícil en su camino al título tras vencer por decisión unánime. Finalmente, llegó hasta UFC 200 para someter a Miesha Tate y quedarse con el título.

El Peso Gallo femenino está muy dividido, ya que, desde que Ronda Rousey dejó vacante el título, ninguna peleadora ha podido defenderlo una sola vez. Por el pasaron Holly Holm y Miesha Tate. ¿Será esta la oportunidad de Amanda Nunes de mantener la monarquía?

Amanda Nunes vs Ronda Rousey: cartelera principal de ufc 207

Cartelera Principal

Amanda Nunes vs. Ronda Rousey

Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt

T.J. Dillashaw vs. John Lineker

Dong Hyun Kim vs. Tarec Saffiedine

Louis Smolka vs. Ray Borg

Cartelera Preliminar

Johny Hendricks vs. Neil Magny

Mike Pyle vs. Alex Garcia

Antonio Carlos Junior vs. Marvin Vettori

Brandon Thatch vs. Niko Price

Alex Oliveira vs. Tim Means