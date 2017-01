UFC: las 10 peleas increíbles que todos quieren ver este 2017

El 15 de enero UFC abre el telón de sus eventos en Phoenix, Arizona. Desde ese momento los seguidores estarán a la expectativa que la empresa organice eventos extraordinarios como sucedió en 2016. Por eso, una web especializada en Artes Marciales Mixtas presentó una lista increíble de las 10 peleas que pueden sonar fuerte para los próximos meses.

Uno de los peleadores que no puede faltar en esta lista es el irlandés Conor McGregor. No satisfecho con dos campeonatos de UFC (Pluma y Ligero), el campeón puede ir en busca de una nueva división, la siguiente: Peso Wélter. Si las cosas se darían así, enfrentaría a Tyron Woodley, actual campeón. Por otro lado, se sabe que Dana White no tiene a ‘The Notorious’ en sus planes por los próximos 10 meses… ¡Habrá que esperar!

Una de las peleas que puede dar que hablar durante el año es la de Cris Cyborg vs Amanda Nunes. La campeona Peso Gallo ha pasado por encima a sus últimas rivales y UFC podría apostar a que suba algunas libras para chocar con la ‘mujer más peligrosa del mundo’. El duelo de compatriotas podría realizarse en Brasil y respondería a la pregunta: ¿quién es la brasileña más peligrosa del mundo?

Jon Jones sigue de para por suspensión, sin embargo, puede volver a pisar el octágono en los próximos meses. ‘Bones’ podría optar por ascender de división y uno de sus candidatos puede ser el vigente campeón Stipe Miocic. ¿Y qué tal Brock Lesnar?

Todos estos enfrentamientos son especulaciones. Sin embargo, suenan atractivos. A continuación, las 10 peleas más increíbles que todo seguidor de UFC espera para el 2017. ¿Cuál es tu favorita?