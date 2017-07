¿Por qué Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk no pelearán hoy en UFC 213?

El sábado por la tarde, la campeona de peso gallo de la UFC, Amanda Nunes, fue hospitalizada antes de su defensa del título del evento principal de UFC 213 contra Valentina Shevchenko. En última instancia, la brasileña fue retirado de la cartelera principal, a pesar que, el presidente Dana White revelara después que Nunes estaba fuera de competición.

UFC 213: sigue la cobertura y resultados de todas las peleas

Tras el anuncio de que Amanda Nunes fue retirada de la pelea, la campeona de paja femenina de la UFC, Joanna Jedrzejczyk, comenzó a hacer campaña para que la UFC 213 la incluyera para pelear contra Valentina Shevchenko. La peleadora peruana fue rápida para responder y aceptó el desafío de Jedrejczyk, e incluso fueron muy lejos en promocionar que esto iba por el título Peso Mosca.

Con eso dicho, el director de NAC Bob Bennet habló a FloCombat para revelar porqué Jedrzejczyk no luchará esta noche en UFC 213, dejando con desilusión a millones de seguidores de este deporte.

“Había estado en comunicación durante los últimos dos días con la UFC con respecto a la salud de Amanda Nunes. Ellos habían estado monitoreando su estado y hoy nos dijeron que ella sería retirada de la tarjeta, por la petición de UFC “, nos dijo Bennett.

“El UFC no solicitó un reemplazo para Amanda Nunes y con el tiempo que quedaba antes del evento no habría habido suficiente tiempo para nosotros para tener el trabajo médico necesario hecho para hacer haya un reemplazo. Por ejemplo, las mujeres luchadoras tienen pruebas de embarazo realizadas 10 días antes de la pelea. Eso está en nuestras reglas y requerido. Eso no se ha hecho para Joanna Jedrzejczyk para este evento”, enfatizó.

Ante esto, la pelea estelar de cinco asaltos será entre Yoel Romero vs Robert Whittaker por el título interino Peso Medio.