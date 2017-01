Presidente de UFC, Dana White, llamó “ignorante” a Meryl Streep

El día domingo Meryl Streep protagonizó un hecho que ha traído cola hasta hoy. Durante la entrega de los Globos de Oro, la laureada actriz estadounidense realizó un discurso fuera del libreto y ‘disparó’ contra el presidente electo Donald Trump, además, sus palabras involucraron al fútbol americano y las Artes Marciales Mixtas. El presidente de UFC, Dana White, fue muy claro con su mensaje.

“Hollywood ha crecido con extranjeros. Si los echáramos a todos no tendríamos nada que ver, más que futbol americano y Artes Marciales Mixtas, que no son artes”, dijo la actriz durante los Globos de Oro.

La actriz no contaba con la respuesta de quienes integran la industria de las MMA, sobre todo del presidente de UFC, Dana White, quien aseguró que no espera que a todo mundo le gusten las Artes Marciales Mixtas.

“Yo no espero que una mujer de 80 años sea una gran aficionada de las MMA. Yo no soy un gran fan del golf, pero eso no significa que la gente tiene que dejar de verlo. Si no te gusta algo, cambia el canal. Y claro que las MMA son artes. Todos esos peleadores y peleadoras son muy talentosos, ellos entrenan todas sus vidas para ser los mejores del mundo y la gente que entra en UFC son la elite de la elite”, dijo Dana White.

“Es como decir que ella no es una actriz talentosa. Ella es una actriz muy talentosa. Pero hay que explicarle que tenemos peleadores de todo el mundo. Campeones Mundiales, hombres y mujeres, tenemos toneladas de peleas en países extranjeros. Ella no está educada sobre el deporte y ese fue un comentario completamente ignorante”, agregó.