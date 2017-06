Peleadora de UFC, Justine Kish, defecó durante pelea ante Felice Herrig

En una de las peleas del evento UFC Fight Night 112, Justine Kish no solo perdió la pelea, sino que pasó un momento bochornoso durante su enfrentamiento con Felice Herrig. El resultado quedó en segundo plano, luego que las cámaras enfocaran un vergonzoso momento de la luchadora rusa al intentar salir de la sumisión.

En el último asalto de la pelea, la peleadora rusa de UFC intentó salir de una llave al cuello, y para hacerlo demandó de mucha fuerza. En el intento se vieron unas imágenes curiosas para la sorpresa de su rival y del árbitro principal.

El reloj marcaba 2:54 minutos para el final y la estadounidense Felice Herrig estaba dominando la pelea. Por su parte Justine Kish sabía que algo se había salido de control, pues había defecado durante la pelea.

Ante esto, Justine Kish tomó con humor lo sucedido y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Soy una guerrera y nunca voy a abandonar “ShitHappens jaja volveré pronto”, señaló la peleadora de UFC.

El árbitro principal paró la pelea y dio como ganadora a Felice Herrig, quien obtuvo su tercera victoria en Oklahoma y le cortó una racha de seis peleas invictas a Justine Kish.

I am a warrior, and I will never quit #ShitHappens haha be back soon.

Meanwhile, over on the UFC…



…Justine Kish shat everywhere in the octagon. #UFCOKC pic.twitter.com/bF6LUw1U3z

