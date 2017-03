Peleador de MMA pasa la vergüenza de su vida y es humillado con terrible patada

Johan Segas enfrentó este fin de semana a Joe Harding en el British Challenge MMA 18. Harding quiso lucirse en medio de la pelea haciendo el paso del robot, algo muy similar como lo hizo Cody Garbradnt en su última presentación ante Dominick Cruz, sin embargo, tuvo un desenlace bochornoso para él.

El peleador Johan Segas no se dejó intimidar y aprovechó el momento clave en donde su rival estaba prácticamente sin guardia, y se anotó un brutal KO luego de conectar una patada a la cabeza.

En UFC como en diferentes peleas dentro de las MMA, existe un arte para demostrar y burlarse del rival. Joe Harding aprendió de la manera más difícil, pues en medio del espectáculo recibió una brutal patada en la cabeza y terminó noqueado en el suelo.

El headkick masivo sorprendió a todos los seguidores y terminaron ovacionando a Johan Segas, quien termina victoriosos por nocaut.

GOD DAYUMMMM. Johan Segas KTFO's Joe Harding at BCMMA 18. When showboating goes wrong. Savage head kick. pic.twitter.com/pPkOPmdmOf