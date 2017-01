Peleador de MMA es descalificado por no dejar de pegar a su rival

En el TKO Major League MMA, Strahinja Gavrilovic y Jo Vallée se enfrentaron en la pelea principal de la cartelera, en un evento realizado el pasado 13 de enero. En el duelo se presentó una situación realmente inconveniente para la imagen de las Artes Marciales Mixtas, luego que el ganador de la pelea fuera descalificado por conducta antideportiva.

A penas iba un minuto de la pelea y Strahinja Gavrilovic logró finalizar a su rival por nocaut. El problema llegó después, cuando el juez principal decidió separarlos, pero Gavrilovic seguía golpeando. Inmediatamente después el juez referee se vio obligado a derribar al peleadora para parar las acciones.

Strahinja Gavrilovic pasó de una buena victoria por KO a perder el encuentro por descalificación por conducta antideportiva. Las imágenes son polémicas y sin duda manchó las Artes Marciales Mixtas como deporte.

When is the last time you seen a referee score a takedown! Gavrilovic was disqualified. #TKOmma37 pic.twitter.com/lDZt1LMRwr