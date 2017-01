MMA: Evangelista Santos se retiró de manera oficial tras fractura de cráneo

Evangelista Santos decidió colgar los guantes y alejarse de las artes marciales mixtas. Santos hizo su debut profesional en 1997 y tiene casi 40 peleas en su currículum muchas de las cuales son verdaderas batallas memorables. Sin embargo, no fue hasta su más reciente pelea con Michael “Venom” Page en Bellator 158 que sufrió una lesión que le obligó a repensar su carrera.

“Me siento muy bien, nunca sentí nada, pero no creo que vaya a luchar de nuevo. No quiero correr el riesgo de tener un efecto secundario por el resto de mi vida y no ser capaz de transmitir mis conocimientos y dar trabajo a mi familia. Mi plan era pelear nuevamente este año, y pelear 10 veces más en MMA, pero no todo va como planeamos, pero siento que he peleado con algunos de los mejores peleadores del mundo, y no voy a ayudar a crear campeones”, señaló el peleador de las MMA.

“Quiero agradecer a Scott Coker ya todos los empleados de Bellator, que siempre se preocuparon por mí y me respetaron y mi trabajo. Quiero agradecer a Chute Boxe ya todos los que creyeron en mí; Mi familia, mis amigos y entrenadores. No me arrepiento de nada que haya hecho o no haya hecho. Quiero hacer lo mejor posible como entrenador ahora”, agregó.

Evangelista Santos ha luchado en todo el mundo contra muchos de los mejores nombres del deporte, y simplemente quiere ser recordado como un luchador de combate. Alguien que asumió todos los concurrentes y siempre hizo sus mejores esfuerzos

la terrible fractura de cráneo que sufrió Evangelistas Santos