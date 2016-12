Mark Hunt despotricó contra UFC tras sanción de Brock Lesnar

Esta semana UFC dio a conocer la sanción a Brock Lesnar, quien dio positivo en dopaje antes de reaparecer en el octágono para UFC 200. La Bestia retornó y venció por decisión unánime a Mark Hunt, quien despotricó contra la promotora a pesar de la decisión.

En una entrevista con MMA Fighting, Mark Hunt no está impresionado ante la decisión de la Comisión Atlética de Nevada sobre Brock Lesnar. Como se recuerda, La Bestia estará suspendido por un año y fue multado por 250 mil dólares, al fallar una prueba que buscaba drogas para aumentar el rendimiento, obviamente no permitidas en el organismo del peleador.

“No es bastante duro teniendo en cuenta que él consiguió el mismo castigo que Jon Jones y Jones no peleó. ¿Hubiera bastado esa pena si hubiera muerto o hubiera sido mutilado?”, señaló Mark Hunt, peleador de UFC.

Como se sabe, Brock Lesnar primero dió positivo por el agente antiestrogénico Hydroxyl-clomifeno en una prueba de drogas, fuera de la competición, por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos el 28 de junio, y luego otra prueba en competición el día del evento el 9 de julio.

“No me sorprende”. En medio de la controversia Hunt no se quedó callado y despotricaba siempre que podía contra quien lo apaleó: Mark Hunt: “No competiré más en UFC hasta que las cosas cambien”.

Hace varios meses Mark Hunt está en conversación con sus abogados en bsuca de una cláusula en su contrato con UFC, que lo protejan en caso de que un futuro oponente llegue dopado a la pelea. Según UFC no ha mostrado interés en sus demandas.

“Yo quiero una compensación por lo que me pasó y quiero un cambio. Eso o que me liberen de mi contrato. Como he dicho, si no vas a hacer de la competición equilibrada o justa, y no vas a poner una cláusula en mi contrato que me haga sentir un poco mejor, bueno, entonces porque debería yo sentirme de esa manera… Estoy en un contrato del que no puedo salir”, finalizó.

también puedes leer

WWE: Cesaro y Sheamus vencen a The New Day y son campeones por Parejas

Fotografían a Michael Schumacher en estado crítico y piden una fortuna por su difusión

Undertaker: 5 posibles rivales para enfrentarse en WrestleMania, según WWE