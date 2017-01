Comentarista de UFC insulta a Justin Bieber en defensa de Ronda Rousey

La derrota de Ronda Rousey ha dado la vuelta al mundo. Lo que al principio era su retorno al octágono de UFC, terminó siendo una humillación en 48 segundos. Celebridades como Justin Bieber dieron su punto de vista ante lo sucedido y el comentarista Joe Rogan salió en defensa de la peleadora, lanzando un duro calificativo.

“A la mi**da acabas de ser noqueada”, señaló Justin Bieber tras ser testigo de la derrota de Ronda Rousey ante Amanda Nunes en la pelea estelar de UFC 207 en Las Vegas. Rápidamente el cantante canadiense fue muy criticado y uno de ellos fue Joe Rogan, el comentarista de UFC, que salió en defensa de la excampeona peso gallo.

“Ese hijo de pe*** está hablando mi**da. ¿Por qué Bieber habla mierda? Hey, Bieber, ve y canta tus jodidos temas y lárgate pedazo de mi**da. Ni siquiera escribes tu propia música. ¿De qué carajos estás hablando?”, dijo el comentarista de UFC.

Por el momento Ronda Rousey emitió un comunicado diciendo que se tomará un tiempo para pensar en lo sucedido. Por su parte, su entrenador salió a decir que no sabe nada sobre el futuro de Rowdy.

Ronda Rousey perdió una gran oportunidad de terminar el 2016 como campeona Peso Gallo de UFC. Amanda Nunes cerró un año perfecto y en estos momentos espera a su nueva rival, que puede salir en la ganadora entre Valentina Shevchenko vs Julianna Peña.

