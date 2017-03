Arianny Celeste: chica del ring en UFC sorprende con topless en Cancún

UFC. Arianny Celeste se roba toda la atención cada vez que sube al octágono al anunciar el round de la pelea. La popular chica del ring de la UFC hizo noticia esta vez lejos del mundo de las artes marciales mixtas y sorprendió a sus fanáticos al hacer topless en una paradisiaca playa en México.

En las arenas de Tulum, en la hermosa ciudad de Cancún, se pudo ver la belleza de Arianny Celeste, de 31 años y nacida en Las Vegas de descendencia mexicana y filipina. La hermosa chica del ring de la UFC fue captada por los paparazzis cuando realizaba topless en el paradisiaco lugar junto a una amiga.

Arianny Celeste, cuyo verdadero nombre es Penélope López Márquez, inició su carrera como modelo a los 21 años. Saltó a la fama por ser la chica del ring en la UFC hasta en 6 oportunidades, lo que es todo un récord en la empresa de artes marciales mixtas.

En la actualidad, Arianny Celeste dejó de ser la chica del ring en la UFC para cederle su lugar a la brasileña Jhenny Andrade, quien fue vinculada en su momento con el futbolista del FC Barcelona Neymar. Pese a su alejamiento del octágono, la hermosa modelo de 31 años sigue robando la atención donde vaya.

Arianny Celeste Goes Topless in Tulum (PHOTO GALLERY): Arianny Celeste is vacationing in Mexico … and it looks like tops are optional at… pic.twitter.com/l5zdpUh0yv