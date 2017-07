La amenaza de Valentina Shevchenko a Amanda Nunes previo a UFC 213

UFC palpita uno de los eventos más grandes que tendrá este 2017. Amanda Nunes volverá a pisar el octágono para defender el título Peso Gallo de UFC ante la representante peruana Valentina Shevchenko. Ambas protagonistas del evento estelar se volvieron a encontrar la semana pasada en un careo intenso y casi se van a los golpes.

Valentina Shevchenko, quien perdió la primera vez contra Amanda Nunes por decisión unánime, dejó un mensaje desafiante a la campeona de UFC. En el día de medios para promocionar el evento en Los Ángeles, ‘Bullet’ dejó clara las cosas.

“Creo que estaba fuera de control, no pudo manejar todos los nervios”, dijo. “Es un evento grande, con muchos medios y cosas así. Hay que ser muy fuerte para controlarlo. Ella no puede y por eso actúa como actúa”, añadió.

Valentina Shevchenko, quien recuperó triunfos ante Holly Holm y Julianna Peña, cree tener la ventaja en la próxima pelea de cinco asaltos. “Es una lástima que no haya podido finalizarla por el tiempo la primera vez. Con un minuto más hubiera sido diferente. Pero estoy segura de que esta vez la finalizaré, tan pronto como pueda”.

“Sé cómo controlarme y reaccionar en el momento adecuado, pero no me voy a quedar callada si alguien me ofende. Ya dije que responderé a su empujón con diez veces más golpes”, cerró la peleadora de UFC.