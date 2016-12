Amanda Nunes vs Ronda Rousey: así van las apuestas para UFC 207

UFC 207 está a pocas horas de iniciar y millones de personas en todo el mundo vivirán con gran expectativa la última cartelera del año. Amanda Nunes y Ronda Rousey serán protagonistas de la noche en la pelea estelar por el Título Peso Gallo de UFC. Así van las apuestas para todos los combates.

UFC: Amanda Nunes vs Ronda Rousey VER EN DIRECTO desde Las Vegas

La web especializada de apuestas, Bovada.lv, muestra a Ronda Rousey como la favorita de la noche (-175), mientras que Amanda Nunes cae al puesto de underdog (+145). Por otro lado, en la pelea coestelar, Dominick Cruz, campeón Peso Gallo de UFC, es el candidato para quedarse con el cinturón (-200), mientras que su rival Cody Garbrandt no tiene muchas chances, según las apuestas (+160).

En UFC 207 también se debe considerar la otra pelea que da mucho que hablar. El excampeón TJ Dillashaw y John LIneker se verán en el octágono en un enfrentamiento con pronóstico reservado. T.J. es favorito (-200), y Lineker queda como underdog (+160).

Así van las apuestas para todos los combates del UFC 207

Ronda Rousey (favorita -175) vs. Amanda Nunes (underdog +145)

Dominick Cruz (favorito -200) vs. Cody Garbrandt (underdog +160)

T.J. Dillashaw (favorito -200) vs. John Lineker (underdog +160)

Neil Magny (favorito -165) vs. Johny Hendricks (underdog +135)

Dong Hyun Kim (favorito -150) vs. Tarec Saffiedine (underdog +120)

Tim Means (underdog +115) vs. Alex Oliveira (favorito -145)

Alex Garcia (favorito -185) vs. Mike Pyle (underdog +150)

Brandon Thatch (favorito -155) vs. Niko Price (underdog +125)

Louis Smolka (underdog +115) vs. Ray Borg (favorito -145)

Antonio Carlos Junior (favorito -130) vs. Marvin Vettori (underdog +100)