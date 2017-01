YouTube: el desahogo de Rafael Nadal tras ganar en el Abierto de Australia

El video de YouTube muestra cómo fue el desahogo de Rafael Nadal tras vencer con autoridad a Milos Raonic en el Abierto de Australia. El español destacó de su partido contra el canadiense, quien destacó su concentración y actitud mental, “despierta en todo momento”, la capacidad de mejorar al resto, que corrigió con respecto al duelo anterior en Bisbane.

“Quería cambiar algo que no funcionó en el partido anterior”, dijo sobre su derrota en Brisbane contra Raonic. “Si algo no está roto no lo arregles, y si está roto arréglalo”, señaló. “En Brisbane aquella parte del juego estuvo roto, porque en muchos momentos no tocaba la pelota al resto”.

En el video de YouTube se muestra a Rafael Nadal muy complacido por el triunfo en el Abierto de Australia. “No he perdido ninguna vez la concentración, ni el saque durante el partido, con pocos puntos de rotura, y con un jugador agresivo al resto”

“He restado adelante y ha salido bien”, aclaró. “No hay que apuntarse medallas ni sacar pecho ni nada”, subrayó Nadal. “Podía haber salido mal, pero he tenido la decisión de cambiar las cosas y es buen signo tener la mente abierta para querer hacer cambios”.

Rafael Nadal restó importancia a que haya tres jugadores en semifinales con revés a una mano. “Al fin y al cabo son tres reveses a una mano muy buenos. Son jugadores que tienen éxito así. Uno ha ganado 17 Grand Slams (Federer), otro tres (Wawrinka) y después otro que tras pasar algo en algún año de su carrera, no ha estado donde todos esperábamos que iba a estar (Dimitrov) pero lo ha dejado atrás”.

Aunque el video dura más de un minuto, son 30 segundos infartantes donde Rafael Nadal grita de manera agónica en un partido vibrante por el Abierto de Australia, según las imágenes de YouTube.

