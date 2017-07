Marin Cilic venció a Sam Querrey y clasificó a la final de Wimbledon

Marin Cilic conectó una derecha inalcanzable y venció al estadounidense Sam Querrey por 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) y 7-5 para alcanzar la final de Wimbledon por primera vez en su carrera y convertirse en el primer croata en lograrlo desde Goran Ivaisevic en 2001.

Ganador del Abierto de Estados Unidos en 2014, Marin Cilic se ha convertido en el jugador que más apariciones ha necesitado (11) en Wimbledon para alcanzar por primera vez la final en el All England Club.

Marin Cilic logró 25 saques directos, por 13 de Sam Querrey, verdugo en estos dos últimos años de los defensores del título (Novak Djokovic en 2016 y Andy Murray en esta edición).

Marin Cilic se enfrentará en la final de Wimbledon este domingo contra el ganador del encuentro entre el suizo Roger Federer y el checo Tomas Berdych.

“Ha sido increíble y hoy ha sido una dura batalla, de gran nivel, especialmente en el primer set. Tuve oportunidades para ganarlo porque estuve 4-0 arriba en el desempate. El nivel fue muy alto”, dijo Marin Cilic.

“Me obligó a jugar un gran tenis, y a recuperarme en el cuarto set”, añadió Marin Cilic sobre su rival, que había logrado la rotura en esa manga (4-2) y que obligó a robar su servicio en dos ocasiones.

“Será un gran partido contra Federer o Berdych, Roger está jugando el mejor tenis de su carrera”, dijo Marin Cilic sobre la final de Wimbledon.

