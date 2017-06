Serena Williams posa completamente desnuda para enseñar su embarazo

Hablar de Serena Williams es sinónimo de popularidad. La tenista estadounidense de 35 años será protagonista de la revista Vanity Fair, donde aparecerá completamente desnuda para enseñar su avanzado embarazo, así como hicieron diferentes celebridades del país norteamericano.

Serena Williams muestra con orgullo su embarazo, que fue anunciado en abril através de sus redes sociales. En una imagen con las manos en el vientre en Snapchat, publicó: “20 semanas”. Con esta noticia, el mundo se enteró que la exnúmero uno del WTA ganó el Abierto de Australia con un embarazo de dos meses.

Cabe mencionar que éste será el primogénito de Serena Williams. Por otro lado, su novio sintió que el rendimiento de la tenista no era el mismo en el pasado Australian Open. De esta manera, su amiga Jessica Steindorff, productora de cine, le sugirió que hiciese un test de embarazo.

“Lo hice para demostrar que estaba equivocada y porque era divertido. ¿Por qué no? Como una broma”, recuerda Serena Williams.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k

VANITY

FAIR