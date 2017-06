Roland Garros: Djokovic cayó ante Thiem y se pierde esperado duelo con Nadal

Novak Djokovic, defensor del título de Roland Garros, cayó ante el tenista austríaco Dominic Thiem por 7-6 (5), 6-3 y 6-0 en cuartos, vengándose de su derrota en las semifinales de Roma, y se medirá contra el español Rafael Nadal por una plaza para la final de París. Sin duda, el resultado más sorprendente del certamen de París.

Antes de la derrota de Novak Djokovic, Rafael Nadal derrotó antes a su compatriota Pablo Carreño, por 6-2, 2-0 y abandono por lesión en el abdominal.

En 2 horas y cuarto, Dominic Thiem de 23 años, número 7 del ránking, que jugaba el partido 250 de su carrera, destronó a Novak Djokovic, campeón del torneo e hizo patente que la recuperación mostrada en las últimas semanas por el número dos del mundo no es suficiente.

Con esa derrota, además, Novak Djokovic perderá el segundo puesto del ránking por primera vez desde julio de 2011, en favor de Rafael Nadal o del suizo Stan Wawrinka, actuales cuarto y tercero del mundo.

Tras el match en Roland Garros, Novak Djokovic no descartó tomarse un descanso luego del Gran Slam en París, evidenciando que no está viviendo su mejor momento en el tenis.

“No es una decisión fácil, tengo que ver cómo me siento tras este torneo y después tomaré una decisión”, agregó Novak Djokovic.

Novak Djokovic reconoció que su temporada “no está siendo buena” y que se está pensando “muchas cosas” para “encontrar la mejor solución”, aunque señalo que la derrota de este miércoles no tiene nada que ver con la colaboración que inició hace unas semanas con André Agassi.

Djokovic: "I'm trying, as everyone else, to work on the game and work on things. Sometimes it works; sometimes it doesn't." #RG17 pic.twitter.com/hrBVCEGI8x