Angelique Kerber: favorita en Roland Garros eliminada en primera ronda

La tenista alemana Angelique Kerber, primera favorita del torneo de Roland Garros y número uno mundial, fue eliminada en su debut, en primera ronda, por la rusa Ekaterina Makarova por un claro 6-2 y 6-2.

La tierra batida parisina no le sienta bien a Angelique Kerber, ya que el año pasado también fue eliminada en primera ronda. Ésta es la primera vez en la Era Open que una número uno es eliminada en primera ronda en Roland Garros y la quinta vez que sucede en la historia del Grand Slam. Pasó tres veces en Wimbledon y una en Australia.

Angelique Kerber no se encontró cómoda en la pista en ningún momento y no pudo dominar el juego, ni desde el fondo de la pista, ni en sus numerosas subidas a la red, ante una Makarova, número 40 en la clasificación mundial de la WTA.

Angelique Kerber hizo 16 golpes ganadores por 27 de Makarova, que cometió 19 errores no forzados por 25 de la alemana. La rival de la rusa saldrá del duelo entre las ucranianas Lesia Tsurenko y Kateryna Kozlova.

Kerber: "If you're losing it's tough to enjoy the game. I know in the last years I had up-&-downs & right now I'm in the down feeling" #RG17 pic.twitter.com/mlvhcVFOXX