Roger Federer cumple un año más de vida y lo hace dominando el tenis mundial

El suizo Roger Federer cumplió este ocho de agosto 36 años de edad y lo celebra con aires de renovación, dominando nuevamente el circuito tenístico profesional.

Y es que en el presente 2017, el ‘Expreso Suizo’ ha recobrado su mejor juego, lo que lo ha llevado a conquistar los Grand Slams del Australian Open y Wimbledon, así como también los Masters Series de Indian Wells y Miami.

Roger Federer vuelve a ver de cerca el número uno del mundo, posición que supo mantener por 302 semanas, todo un record en la rama masculina.

El suizo amenaza con acrecentar su ya rico historial. De ganar el US open, alcanzaría la increíble cifra de 20 ‘Grandes’ conquistados.

Los entendidos del tenis no han dudado en calificar a Roger Federer como el mejor tenista de todos los tiempos, por encima de figuras de la talla de Pete Sampras, Andre Agassi, Rafael Nadal, Björn Borg, Rod Laver, entre otros. He ahí los apelativos que se ha ganado el helvético como son ‘Su Majestad’, ‘La Perfección Suiza’, ‘El Hombre Record’, etc.