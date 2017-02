Revelación sobre David Ferrer y Stan Wawrinka escandaliza el mundo del tenis

En una entrevista con Eurosport, la tenista rusa Ekaterine Bychkova ha generado una gran polémica en el mundo del tenis por hacer revelaciones sobre el español David Ferrer y el suizo Stan Wawrinka. La deportista soltó muchos nombres y actualmente está en el ojo de la tormenta por sacar a la luz cosas que pocos sabían.

“En el tenis hay un montón de mujeres lesbianas, una de cada diez aproximadamente. Yo me enfadaba en el vestuario porque estaban todo el tiempo mirando. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren y se entrometan en mi espacio privado”, señaló la rusa Ekaterine Bychkova.

La rusa soltó algunos nombres: Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua y Cara Suárez. Por otro lado, reveló que David Ferrer fumaba “casi un paquete de cigarros al día”. Además, reveló sobre la vida nocturna del suizo Stan Wawrinka.

“David Ferrer fumaba antes casi un paquete de tabaco al día. No entiendo cómo luego podía correr. Algunas tenistas belgas también fuman y beben. Me quedé sorprendida de que luego jugaban mejor que yo. A veces es necesario relajarse. Ir a la discoteca, fumar… y no hablo solo de un cigarrillo”, aseguró a Eurosport.

“Es un absoluto juerguista. Iba a todas las fiestas en cada torneo. No sé cómo hacía para levantarse al día siguiente y poder jugar. He oído hablar mucho de las aventuras de Stan en San Petersburgo”, confesó sobre Stan Wawrinka.