Real Madrid vs Barcelona: Rafa Nadal bromeó con resultado del Clásico

El tenista español Rafael Nadal consideró este lunes que el Clásico disputado este domingo entre el Real Madrid y el FC Barcelona, en el que el equipo catalán ganó 2-3, fue un partido “muy emocionante” en el que pudo pasar “cualquier cosa”.

“Creo que el Barcelona pudo ganar el partido antes y el Real Madrid lo pudo ganar al final. Con un empate, LaLiga estaba prácticamente sentenciada y así LaLiga está ahora más emocionante para los espectadores”, explicó Rafa Nadal a su llegada a Cataluña para participar esta semana en el Trofeo Conde de Godó.

Rafael Nadal, confesp seguidor del Real Madrid, bromeó ante los periodistas por tener que hablar prácticamente cada año del Clásico en el Torfeo Conde de Godó, algo a lo que dijo estar “acostumbrado”.

Rafael Nadal viene de coronarse campeón del Masters de Montecarlo tras su triunfo ante su compatriota Albert Ramos. Es el décimo título del tenista español en este torneo.

Very happy for the win and the title in #MonteCarlo. The 10th in this tournament in my career. Thanks team and all of you!! pic.twitter.com/GxynF84Rqb