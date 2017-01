Rafael Nadal admitió derrota ante Federer: "Mereció el triunfo"

“Él ha merecido el triunfo, probablemente más que yo”, dijo Rafael Nadal tras caer ante Roger Federer en la final del Australian Open, en un épico encuentro.

“Felicidades a Roger, me siento muy feliz por ti, después de tanto tiempo fuera, has trabajado mucho”, señaló Nadal en la entrega de premios. “He tenido un gran mes aquí, participando en Brisbane, en el Fast4 de Sidney y he disfrutado de este fantástico país y de estos grandes aficionado, que apoyan y hacen de esto algo inolvidable, y están en mi corazón”, señaló tras caer ante Federer.

“Hacia mucho tiempo que no podía competir al máximo nivel, y este ha sido un gran partido, probablemente Roger lo ha merecido más que yo”, dijo Nadal sobre Federer.

“Solo me queda seguir intentándolo, y seguir luchando durante toda la sesión, para tener un gran año y volver aquí”, dijo Rafa Nadal mirando el trofeo de campeón, “tenerlo aquí tan cerca, pero intentaré trabajar más para ganarlo de nuevo”, aseguró.

“No hay empate en el tenis, pero yo lo hubiera aceptado orgulloso con Rafa Nadal”, dijo por su parte Roger Federer.

#Nadal: "I just think that I worked hard to be where I am. I believe that playing like this, good things can happen."#AusOpenpic.twitter.com/HaKeehpTsf