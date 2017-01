Murray olvidó problema en tobillo y venció a Sam Querrey por Abierto de Australia

El británico Andy Murray se olvidó de sus dolores en el tobillo y evitó la sorpresa al batir al estadounidense Sam Querrey, el hombre que derrotó al serbio Novak Djokovic en el último Wimbledon, por 6-4, 6-2 y 6-4, para colocarse en los octavos de final del Abierto de Australia.

“Me he sentido mejor cuando más avanzaba el encuentro, en cuanto a movimientos se refiere”, dijo Murray sobre la torcedura que sufrió en el encuentro anterior contra el ruso Andrey Rublev.

El británico comenzó algo asustado el encuentro en la Hisense Arena, la tercera en importancia del complejo de Melbourne Park, porque el dolor persistía y sus movimientos eran lentos, pero todas sus dudas se disiparon durante la lucha.

“Estaba un poco titubeante al principio, y un poco dolorido pero al final me estaba moviendo bien, así que fue muy positivo”, señaló el británico que busca su primer título en Melbourne después de cinco tentativas falladas.

Querrey, 32 del mundo, planteó el partido al ataque pero su bajo porcentaje de primeros servicios, solo un 57 por ciento de efectividad, no le concedió mucha ventaja.

Esta victoria en el Abierto de Australia le sirvió a Murray para igualar el récord de 48 de su entrenador, el estadounidense de origen checo Ivan Lendl

Situado ya en los octavos de Melbourne, por noveno año consecutivo y 24 vez en el Grand Slam, el de Dunblane se enfrentará en esa ronda contra el alemán Mischa Zverev, 50 del mundo, que venció al tunecino Malek Jaziri por 6-1, 4-6, 6-3 y 6-0 para alcanzar con 29 años y por primera vez los octavos de un Grand Slam.

Mientras y por la misma parte del cuadro, el suizo Stan Wawrinka se abrió paso ante el serbio Victor Troicki, al vencerle por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (7), para medirse ahora contra Andreas Seppi, después de que el italiano se hiciera con la victoria ante el belga Steve Darcis por 4-6, 6-4, 7-6 (1) y 7-6 (2). Wawrinka y Murray podrían cruzarse en semifinales.

También avanzó el francés Jo-Wilfried Tsonga, al derrotar al estadounidense Jack Sock por 7-6 (4), 7-5, 6-7 (8) y 6-3. El francés se medirá con el ganador del encuentro entre el australiano Bernard Tomic y el británico Daniel Evans.

#Murray on #Djokovic's early exit: "Obviously surprised. Novak's record here speaks for itself. He's had incredible success."#AusOpenpic.twitter.com/d7WjK81AKy