Brissa Málaga fue distinguida con los Laureles Deportivos

La surfista peruana, Brissa Málaga, recibió los Laureles Deportivos en el grado de Gran Oficial en mérito a la medalla de bronce que logró en el Fiji ISA World Stand Up Paddle and Paddleboard Championship 2016 categoría absoluta Surf SUP.

Son los segundos Laureles Deportivos que obtiene la tablista nacional de 29 años. Hace cuatro años se adjudicó este galardón luego que junto al equipo peruano fue condecorado por ganar el Campeonato Mundial Isa Wold Surfing Games, en el 2012. En ese ocasión su distinción tuvo el grado de Gran Cruz.

“Trabaje por esta medalla desde hace mucho años. Agradezco que me brinden este reconocimiento, pero lo hago por mi deporte. Cada día me ilusiono con correr una nueva ola. Los dos son significativos, pero este tiene un valor especial porque es mío. El anterior lo ganamos en por equipo. Para adjudicarme la medalla de bronce me fui a Australia un año extrañando a mi familia y todo”, declaró Brissa Málaga, quien recibió la condecoración de manos del presidente del IPD, Óscar Fernández.

Su próxima competencia será en Dinamarca, en setiembre del presente año, donde competirá en el Mundial ISA e intentará defender su presea de bronce obtenida el año pasado

“Mis grandes objetivos son defender mi medalla de bronce en Dinamarca y dejar en alto el nombre del Perú en los Juegos Panamericanos. Tenemos que respetar nuestra casa”, aseguró Brissa Málaga.

Asimismo, la tablista no se proyecta a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero sí le gustaría conformar la delegación nacional de surf como coaching. Cree que es mejor dar pase a los nuevos valores peruanos para que compitan en esa trascendental cita deportiva.

“Voy a tener 32 años para cuando se disputen los Juegos de Tokio. Hay muchos chicos que están evolucionando demasiado y creo que van hacer un mejor papel que yo. Aparte que no hay la modalidad de SAP surfing y solamente se competirá en surfing y esa especialidad ya la dejé hace algunos años. Se debe pensar en el bien del deporte y darle oportunidad a los exponentes que van a sobresalir”, concluyó.

Andina